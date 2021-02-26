Показатель роста ковидных больных в Украине стремительно увеличивается, так Черновцам грозит "красная зона"

Об этом сообщил пресс-центр Министерства Охраны Здоровья на официальном сайте.

После снижения числа коронавирусных больных в Украине, статистика снова отмечает резкое увеличение заболевших.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, эпидемиологическая ситуация становиться напряженной. Особенно это касается Черновицкой области, которая может попасть в "красную зону", в соответствии с принятой градацией.

Основание для такого решения послужил резкий подъем заболевших украинцев, а также ухудшившаяся статистика по областям, пояснил Виктор Ляшко.

Так, только за минувшие сутки было выявлено 8 003 людей с Covid-19, из них детей 475 человек. Перед этим было 8 147 ковидных больных.

Самая тревожная ситуация сохраняется в Ивано-Франковской области. Ведь, по словам специалистов, вспышка произошла после открытия курорта Буковель, который посетили не только украинцы, но и гости из-за границы. За день было выявлено 857 случаев заражения.

В Черновицкой области несколько дней подряд рост больных превышает принятый норматив заболеваемости. Если тенденция не поменяется, то регион попадет в "красную зону".

Чиновники от министерства здравоохранения отмечают, что подобная ситуация отмечается и в соседних странах. Например, таких, как Венгрия и Польша. Традиционно на конец зимы приходит сезон гриппа.

Виктор Ляшко еще раз напомнил, что вакцинация от коронавируса уже началась. Она стала доступной для всех областей страны.

Уже сделано 1 338 прививок.

Кстати, пока в Украине не зафиксирован "британский" или "южноафриканский" штамм вируса.

Напомним, на Харьковщине коронавирус стал опаснее.

Как сообщала Politeka, в Украине могут вернуть карантин выходного дня.

Также Politeka писала, в Одесской области резкий рост заболеваемости.