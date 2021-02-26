Показатель роста ковидных больных в Украине стремительно увеличивается, так Черновцам грозит "красная зона"
Об этом сообщил пресс-центр Министерства Охраны Здоровья на официальном сайте.
После снижения числа коронавирусных больных в Украине, статистика снова отмечает резкое увеличение заболевших.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, эпидемиологическая ситуация становиться напряженной. Особенно это касается Черновицкой области, которая может попасть в "красную зону", в соответствии с принятой градацией.
Основание для такого решения послужил резкий подъем заболевших украинцев, а также ухудшившаяся статистика по областям, пояснил Виктор Ляшко.
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Так, только за минувшие сутки было выявлено 8 003 людей с Covid-19, из них детей 475 человек. Перед этим было 8 147 ковидных больных.
Самая тревожная ситуация сохраняется в Ивано-Франковской области. Ведь, по словам специалистов, вспышка произошла после открытия курорта Буковель, который посетили не только украинцы, но и гости из-за границы. За день было выявлено 857 случаев заражения.
В Черновицкой области несколько дней подряд рост больных превышает принятый норматив заболеваемости. Если тенденция не поменяется, то регион попадет в "красную зону".
Чиновники от министерства здравоохранения отмечают, что подобная ситуация отмечается и в соседних странах. Например, таких, как Венгрия и Польша. Традиционно на конец зимы приходит сезон гриппа.
Виктор Ляшко еще раз напомнил, что вакцинация от коронавируса уже началась. Она стала доступной для всех областей страны.
Уже сделано 1 338 прививок.
Кстати, пока в Украине не зафиксирован "британский" или "южноафриканский" штамм вируса.
Напомним, на Харьковщине коронавирус стал опаснее.
Как сообщала Politeka, в Украине могут вернуть карантин выходного дня.
Также Politeka писала, в Одесской области резкий рост заболеваемости.