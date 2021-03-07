У Києві на Харківському масиві стався страшний злочин
У неділю, сьомого березня, стало відомо про вбивство співробітниці правоохоронних органів 1983 року народження, інформує Politeka.net.
Про це поліції повідомили о третій годині ночі. Тіло знаходилося по вулиці Бажана, 9-б, недалеко від входу на станцію метро. При собі у загиблої було посвідчення інспектора кіберполіції.
Журналіст Віталій Губін у своєму Фейсбуці повідомив, що на тілі нещасної нарахували понад 40 ножових поранень. Як зазначає представник ЗМІ, загиблою виявилася Святослава Петрова.
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На цей час ведеться слідство, правоохоронці опитали очевидців.
Пізніше стало відомо про затримання підозрюваної. За інформацією прес-служби Нацполіції Києва, нею виявилася подруга інспектора. Зараз слідчі відпрацьовують всі версії скоєного.
Підозрювану затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Раніше ми писали, що в середині лютого в Києві на Шевченківському районі, недалеко від Міністерства оборони України, знайшли труп чоловіка.
За інформацією ЗМІ, тіло без ознак життя помітив випадковий перехожий. Труп лежав на теплотрасі біля Повітрофлотського шляхопроводу, приблизно в 100-150 метрах від будівлі оборонного відомства.
На шиї загиблого була петля. Пізніше судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала в результаті механічної асфіксії.
Слідство триває.
Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.