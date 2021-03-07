У Києві на Харківському масиві стався страшний злочин

У неділю, сьомого березня, стало відомо про вбивство співробітниці правоохоронних органів 1983 року народження, інформує Politeka.net.

Про це поліції повідомили о третій годині ночі. Тіло знаходилося по вулиці Бажана, 9-б, недалеко від входу на станцію метро. При собі у загиблої було посвідчення інспектора кіберполіції.

Журналіст Віталій Губін у своєму Фейсбуці повідомив, що на тілі нещасної нарахували понад 40 ножових поранень. Як зазначає представник ЗМІ, загиблою виявилася Святослава Петрова.

На цей час ведеться слідство, правоохоронці опитали очевидців.

Пізніше стало відомо про затримання підозрюваної. За інформацією прес-служби Нацполіції Києва, нею виявилася подруга інспектора. Зараз слідчі відпрацьовують всі версії скоєного.

Підозрювану затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Раніше ми писали, що в середині лютого в Києві на Шевченківському районі, недалеко від Міністерства оборони України, знайшли труп чоловіка.

За інформацією ЗМІ, тіло без ознак життя помітив випадковий перехожий. Труп лежав на теплотрасі біля Повітрофлотського шляхопроводу, приблизно в 100-150 метрах від будівлі оборонного відомства.

На шиї загиблого була петля. Пізніше судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала в результаті механічної асфіксії.

Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.