В Киеве на Харьковском массиве произошло страшное преступление
В воскресенье, седьмого марта, стало известно об убийстве сотрудницы правоохранительных органов 1983 года рождения, информирует Politeka.net.
Об этом полиции сообщили в три часа ночи. Тело находилось по улице Бажана, 9-б, недалеко от входа на станцию метро. При себе у погибшей было удостоверение инспектора киберполиции.
Журналист Виталий Губин в своем Фейсбуке сообщил, что на теле несчастной насчитали более 40 ножевых ранений. Как отмечает представитель СМИ, погибшей оказалась Святослава Петрова.
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На данный момент ведется следствие, правоохранители опросили очевидцев.
Позже стало известно о задержании подозреваемой. По информации пресс-службы Нацполиции Киева, ею оказалась подруга инспектора. Сейчас следователи отрабатывают все версии совершенного.
Подозреваемую задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ранее мы писали, что в середине февраля в Киеве на Шевченковском районе, недалеко от Министерства обороны Украины, нашли труп мужчины.
По информации СМИ, тело без признаков жизни заметил случайный прохожий. Труп лежал на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода, примерно в 100-150 метрах от здания оборонного ведомства.
На шее погибшего была петля. Позже судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии.
Следствие продолжается.
Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.