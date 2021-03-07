В Киеве на Харьковском массиве произошло страшное преступление

В воскресенье, седьмого марта, стало известно об убийстве сотрудницы правоохранительных органов 1983 года рождения, информирует Politeka.net.

Об этом полиции сообщили в три часа ночи. Тело находилось по улице Бажана, 9-б, недалеко от входа на станцию метро. При себе у погибшей было удостоверение инспектора киберполиции.

Журналист Виталий Губин в своем Фейсбуке сообщил, что на теле несчастной насчитали более 40 ножевых ранений. Как отмечает представитель СМИ, погибшей оказалась Святослава Петрова.

На данный момент ведется следствие, правоохранители опросили очевидцев.

Позже стало известно о задержании подозреваемой. По информации пресс-службы Нацполиции Киева, ею оказалась подруга инспектора. Сейчас следователи отрабатывают все версии совершенного.

Подозреваемую задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в середине февраля в Киеве на Шевченковском районе, недалеко от Министерства обороны Украины, нашли труп мужчины.

По информации СМИ, тело без признаков жизни заметил случайный прохожий. Труп лежал на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода, примерно в 100-150 метрах от здания оборонного ведомства.

На шее погибшего была петля. Позже судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии.

Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.