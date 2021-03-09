Українців попередили про подорожчання м'яса

Експерт Микола Бабенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив про те, що незабаром в Україні вартість деяких видів м'яса і сала підвищиться мінімум на 10%.

Тобто якщо сьогодні в мережевих супермаркетах вартість одного кілограма свинячого стегна становить приблизно 90 гривень, то після подорожчання за кілограм навіть найдешевшої свинини потрібно буде віддати мінімум сотню гривень.

Експерт попередив, що на ділі ціни можуть виявитися і набагато вище, тому, в залежності від декількох факторів, вартість свинини може спокійно піднятися і до 150 гривень за один кілограм.

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За тиждень кількість "помаранчевих" областей збільшилася з семи до дев'яти. Сюди потрапили Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також "помаранчевий" рівень карантину ввели в Києві.

У "червоній" зоні карантину тепер знаходяться чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. За даними МОЗ, на Закарпатті перевищує норму рівень госпіталізації.

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