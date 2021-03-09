Украинцев предупредили о подорожании мяса

Эксперт Николай Бабенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил о том, что в скором времени в Украине стоимость некоторых видов мяса и сала повысится минимум на 10%.

То есть если сегодня в сетевых супермаркетах стоимость одного килограмма свиного бедра составляет примерно 90 гривен, то после подорожания за килограмм даже самой дешевой свинины нужно будет отдать минимум сотню гривен.

Эксперт предупредил, что на деле цены могут оказаться и намного выше, поэтому, в зависимости от нескольких факторов, стоимость свинины может спокойно подняться и до 150 гривен за один килограмм.

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За неделю количество «оранжевых» областей увеличилось с семи до девяти. Сюда попали Киевская, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая. Также «оранжевый» уровень карантина ввели в Киеве.

В «красной» зоне карантина теперь находятся четыре области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская. По данным Минздрава, на Закарпатье превышает норму уровень госпитализации.

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