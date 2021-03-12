Воду і опалення в закладах, які порушують карантин, будуть відключати

Про це заявив мер Тернополя Сергій Надал, передає "Цензор нет".

Він повідомив, що сторони суб'єктів господарювання порушують карантин.

"Особливо розважальні заклади, нічні заклади порушують карантинні вимоги, чим створюють загрозу поширення інфекції", - повідомив Надал.

Мер Тернопіль зазначив, що зараз поліцейські посилять контроль за дотриманням карантинних вимог.

"Крім того, доручено управлінню торгівлі приєднатися до цієї роботи і, в разі необхідності, тим закладам, де буде доведено, що їх робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть прислухатися до рекомендацій, йтиметься про відключення подачі води, роботи каналізації, тепла та інших мереж", - резюмував Надал.

Нагадаємо, що в найближчі місяці українці зможуть дізнатися річні тарифи на газ від своїх постачальників.

Цій темі була присвячена нарада, на якій були присутні представники Кабміну, НКРЕКП і «Нафтогазу України».

Так, підкреслюється, що річні тарифи припускають фіксацію конкретних цифр на весь рік. При цьому, вони повинні бути економічно обґрунтованими. При такому підході влітку ціна на газ буде вище ринкової, а взимку – навпаки, нижче.

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