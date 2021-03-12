Воду и отопление в заведениях, которые нарушают карантин, будут отключать

Об этом заявил мэр Тернополя Сергей Надал, передает "Цензор нет".

Он сообщил, что стороны субъектов хозяйствования нарушают карантин.

"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - сообщил Надал.

Мэр Тернополя отметил, что сейчас полицейские усилят контроль за соблюдением карантинных требований.

"Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", - резюмировал Надал.

Напомним, что в ближайшие месяцы украинцы смогут узнать годовые тарифы на газ от своих поставщиков.

Этой теме было посвящено совещание, на котором присутствовали представители Кабмина, НКРЭКУ и «Нафтогаза Украины».

Так, подчеркивается, что годовые тарифы предполагают фиксацию конкретных цифр на весь год. При этом, они должны быть экономически обоснованными. При таком подходе летом цена на газ будет выше рыночной, а зимой – напротив, ниже.

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