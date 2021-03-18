Банки активно блокують перекази українців і відмовляються приймати депозити без підтвердження джерела доходу

Це стало результатом посилення фінансового моніторингу, яке відбулося минулого року, пише «Обозреватель».

Так, якщо банку здалося, що операція сумнівна, блокувати можуть навіть перекази незначних сум. Хоча раніше закон зобов'язував перевіряти операції від 150 тис. грн, а за новими правилами – від 400 тис.

Перевірка стосується не тільки переказів, а й навіть відкриття депозитів. Якщо українець щомісяця відкладав невелику суму з "сірої" зарплати, накопичив, наприклад, на квартиру і вирішив віднести гроші в банк (інакше легально операцію провести не вдасться), фінансова установа може відмовитися відкривати депозит.

Потрібно підтвердити джерело, а якщо це тіньовий дохід, то легально зробити це не вдасться.

Незначні перекази та операції при цьому, ймовірно, банк не зацікавлять. Хоча бувають і зворотні ситуації: коли блокують перекази навіть на 150 гривень.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2020 року в дію вступив закон про фінансовий моніторинг. Банки зобов'язані перевіряти всі угоди на суму понад 400 тис.грн, а не 150 тис. грн., як це було раніше.

Проводити процедуру верифікації (перевірки всіх даних клієнта) дозволено віддалено або за допомогою ID-карти.

Причому фінансовий моніторинг проводять не тільки банки, а й небанківські установи, які надають фінансові послуги споживачам.

Наприклад, це може бути переказ коштів або оплата рахунків. Документи, що засвідчують особу, потрібно обов'язково пред'являти при отриманні відправлень вартістю 15 тис.грн і більше. Або для отримання грошового переказу на будь-яку суму та відправлення грошового переказу на суму 5 тис.грн і більше.

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