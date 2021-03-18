Банки активно блокируют переводы украинцев и отказываются принимать депозиты без подтверждения источника дохода

Это стало результатом ужесточения финансового мониторинга, которое произошло в прошлом году, пишет «Обозреватель».

Так, если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.

Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с "серой" зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.

Нужно подтвердить источник, а если это теневой доход, то легально сделать это не удастся.

Незначительные переводы и операции при этом, вероятно, банк не заинтересуют. Хотя бывают и обратные ситуации: когда блокируют переводы даже на 150 гривен.

Напомним, в конце апреля 2020 году в действие вступил закон о финансовом мониторинге. Банки обязаны проверять все сделки на сумму свыше 400 тыс. Грн, а не 150 тыс. Грн., Как это было раньше. Проводить процедуру верификации (проверки всех данных клиента) разрешено удаленно или с помощью ID-карты.

Причем финансовый мониторинг проводят не только банки, но и небанковские учреждения, которые предоставляют финансовые услуги потребителям.

Например, это может быть перевод средств или оплата счетов. Документы, удостоверяющие личность, нужно обязательно предъявлять при получении отправлений стоимостью 15 тыс. грн и больше. Или для получения денежного перевода на любую сумму и отправление денежного перевода на сумму 5 тыс. грн и больше.

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