Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана Бабкіна розповіла про зради чоловіка і прощення

Як повідомляє Politeka.net, днями дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана в інтерв'ю розповіла про безліч зрад чоловіка. Шлюб з Сергієм став другим для неї, першому чоловікові жінка не змогла пробачити зраду, але з музикантом все було по-іншому. Після інтерв'ю у своєму мікроблозі в Instagram Сніжана поділилася своїм болем і розповіла, чому пробачила чоловіка після сотні зрад.

За словами жінки, тікаючи від свого болю, люди накопичують її все більше і більше. Саме так було і з нею, причому тягнеться це ще з дитинства, коли з сім'ї пішов батько після зради. "Мій перший чоловік поїхав працювати влітку на Казантип, повернувся і я все зрозуміла. Зрада. Мій другий чоловік не став винятком. І тоді я запитала у себе-чому це відбувається зі мною? За що мені все це? На кілька місяців я пішла в себе, намагаючись знайти відповіді", - поділилася Сніжана.

Однак, за словами жінки, все виявилося дуже просто – залишити минуле в минулому. "Перша відповідь прийшла відразу! "Коли ти питаєш - За що? Чому так сталося? - це про минуле! Минуле ти можеш помацати? Ні значить - минуле не існує! Все це тільки у твоїй голові. Задавай питання - Для чого?». ДЛЯ ЧОГО МЕНІ ЦЕЙ ДОСВІД? - запитала я. "Щоб розв'язати свій вузол". І я охреніла! Це м'яко кажучи", - зізналася дружина Сергія Бабкіна.

А після цього він пройшла важкий шлях від розчарування і образи до прийняття і прощення. Але весь цей час вона мала залізну мотивацію – бажання змінити своє життя. І їй це вдалося. Українці захоплені мудрістю і самовідданістю Сніжани, слова захоплення користувачі залишають під постом жінки в соцмережі.

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