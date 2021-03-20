Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана Бабкина рассказала об изменах мужа и прощении

Как сообщает Politeka.net, на днях супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана в интервью рассказала о множестве измен мужа. Брак с Сергеем стал вторым для нее, первому мужу женщина не смогла простить измену, но с музыкантом все было по-другому. После интервью в своем микроблоге в Instagram Снежана поделилась своей болью и рассказала, почему простила мужа после сотни измен.

По словам женщины, убегая от своей боли, люди накапливают ее все больше и больше. Именно так было и с ней, причем тянется это еще из детства, когда из семьи ушел отец после измены. "Мой первый муж уехал работать летом на Казантип, вернулся и я всё поняла. Измена. Мой второй муж не стал исключением. И тогда я спросила у себя – почему это происходит со мной? За что мне всё это? На несколько месяцев я ушла в себя, стараясь найти ответы", - поделилась Снежана.

Однако, по словам женщины, все оказалось очень просто – оставить прошлое в прошлом. "Первый ответ пришёл сразу! «Когда ты спрашиваешь - За что? Почему так произошло? – это о прошлом! Прошлое ты можешь потрогать? НЕТ Значит – ПРОШЛОЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Все это только в твоей голове. Задавай вопрос – ДЛЯ ЧЕГО?‼️». ДЛЯ ЧЕГО МНЕ ЭТОТ ОПЫТ? - спросила я. «Чтобы развязать СВОЙ УЗЕЛ». И я охренела! Это мягко говоря", - призналась супруга Сергея Бабкина.

А после этого он прошла тяжелый путь от разочарования и обиды до принятия и прощения. Но все это время она имела железную мотивацию – желание изменить свою жизнь. И ей это удалось. Украинцы восхищены мудростью и самоотверженностью Снежаны, слова восхищения пользователи оставляют под постом женщины в соцсети.

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