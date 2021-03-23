Українці в мережі висловили думку, що це можуть бути перекупники, які намагаються першими купити найкращі речі.
"Не з нацією, а з зарплатами і цінами. Вірніше, ні співвідношення цін і зарплат", "Люди в цих магазинах одягають і взувають всю свою сім'ю, можливо у когось 3-4 дитини, також є люди, які йдуть туди, як на роботу, тому що ці речі перепродують і добре на них заробляють, і так до речі там краще, ніж на ринку - тому ці магазини рулять", "Це перекупники, які там ще і ночують під дверима", "У людей немає грошей купувати нові речі пошиті в підвалах з неякісних матеріалів, тому і шукають де дешевше", - писали в коментарях під постом.
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