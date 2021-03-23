У Тернополі люди порушили карантинні заходи, стовпившись біля магазину секонд-хенду

Як передає Politeka.net , відповідне фото опублікував Сергій Андрійчук в одній з місцевих спільнот у Facebook.

"Колись при совку займали чергу за дефіцитними продуктами, тепер за секонд-хендом, що не так з нацією?",- обурився автор.

На опублікованому кадрі видно, що більше десятка людей, не дотримуючись дистанції, стоять у черзі під магазином.