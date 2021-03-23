У Тернополі люди порушили карантинні заходи, стовпившись біля магазину секонд-хенду
Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікував Сергій Андрійчук в одній з місцевих спільнот у Facebook.
"Колись при совку займали чергу за дефіцитними продуктами, тепер за секонд-хендом, що не так з нацією?",- обурився автор.
На опублікованому кадрі видно, що більше десятка людей, не дотримуючись дистанції, стоять у черзі під магазином.

Українці в мережі висловили думку, що це можуть бути перекупники, які намагаються першими купити найкращі речі.

"Не з нацією, а з зарплатами і цінами. Вірніше, ні співвідношення цін і зарплат", "Люди в цих магазинах одягають і взувають всю свою сім'ю, можливо у когось 3-4 дитини, також є люди, які йдуть туди, як на роботу, тому що ці речі перепродують і добре на них заробляють, і так до речі там краще, ніж на ринку - тому ці магазини рулять", "Це перекупники, які там ще і ночують під дверима", "У людей немає грошей купувати нові речі пошиті в підвалах з неякісних матеріалів, тому і шукають де дешевше", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, розпродаж у секонд-хенді ледь не закінчився трагедією:збожеволіла юрба змела зі шляху жінку, відео.

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Раніше Politeka писала, що Дніпряни "пішли штурмом" на секонд-хенд, кадри: "летять огорожі, всі штовхаються, звучить лайка...".

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