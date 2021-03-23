В Тернополе люди нарушили карантинные меры, столпившись возле магазина секонд-хенда

Как передает Politeka.net , соответственное фото опубликовал Сергей Андрийчук в одном из местных сообществ в Facebook.

"Когда-то при совке занимали очередь за дефицитным продуктами, теперь за секонд-хендом, что не так с нацией?", - возмутился автор.

На опубликованном кадре видно, что больше десятка людей, не придерживаясь дистанции, стоят в очереди под магазином.