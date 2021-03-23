Украинцы в сети выразили мнение, что это могут быть перекупщики, которые пытаются первыми купить самые лучшие вещи.
"Не с нацией, а с зарплатами и ценами. Вернее, нет соотношение цен и зарплат", "Люди в этих магазинах одевают и обувают всю свою семью, возможно у кого-то 3-4 ребенка, также есть люди, которые идут туда как на работу, потому что эти вещи перепродают и хорошо на них зарабатывают, и так кстати там лучше, чем на рынке - поэтому эти магазины рулят", "Это перекупщики, которые там еще и ночуют под дверью", "У людей нет денег покупать новые вещи пошитые в подвалах из некачественных материалов, поэтому и ищут где дешевле", - писали в комментариях под постом.
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