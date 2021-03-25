Відома співачка, підопічна Потапа Мішель Андраде розохотила шанувальників ексклюзивним кадром з нової відео роботи

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала коротке відео, на якому, втім, встигла засвітити свій новий образ. Як відомо, Мішель вже довгий час співпрацює з продюсерським центром Потапа. У спілкуванні співачка дуже мила і наївна дівчина, але зате образи її можуть позмагатися в рівні пристрасті з будь-якою українською зіркою. До речі, Андраде часто порівнюють з Настею Каменських.

На свіжому відео Мішель була одягнена в мініатюрний топ з ременями, які прикривали найпікантніше. На шиї ремені змикалися, утворюючи прикрасу у вигляді незвичайного нашийника. Такий лук зробив образ Мішель неймовірно гарячим.

Варто відзначити, що на відео співачка покрутилася, засвітивши себе з усіх боків.

"Чуєте, це слово нашої весни", - підписала відео Мішель.

У коментарях спекотній красуні залишили масу приємних слів.

"Дика кішечка", "Алюбом "Echale" буде хітом цієї весни", "Сонце", "ти просто вогонь", "до чого ж хороша", "коли ти встигла стати такою соковитою дівчинкою?", "Солодка дівчинка", "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Мішель Андраде вдало підкреслила бюст, розбурхавши танцями: "ти сяєш".

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