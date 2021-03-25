Відома співачка, підопічна Потапа Мішель Андраде розохотила шанувальників ексклюзивним кадром з нової відео роботи
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала коротке відео, на якому, втім, встигла засвітити свій новий образ. Як відомо, Мішель вже довгий час співпрацює з продюсерським центром Потапа. У спілкуванні співачка дуже мила і наївна дівчина, але зате образи її можуть позмагатися в рівні пристрасті з будь-якою українською зіркою. До речі, Андраде часто порівнюють з Настею Каменських.
На свіжому відео Мішель була одягнена в мініатюрний топ з ременями, які прикривали найпікантніше. На шиї ремені змикалися, утворюючи прикрасу у вигляді незвичайного нашийника. Такий лук зробив образ Мішель неймовірно гарячим.
Варто відзначити, що на відео співачка покрутилася, засвітивши себе з усіх боків.
"Чуєте, це слово нашої весни", - підписала відео Мішель.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність: "Ми красиві по-любасу"
Ловелас Винник знайшов собі на Голосі країни нову "молоду вовчицю": "Все, Олегу пипець від Балана"
Роздягнена Лопес прикрилася одним листком, як справжня амазонка в тропіках: "Екзотика приїхала"
Шалена підопічна Потапа Мішель Андраде виконала мрію, показавши бюст: "Бог ти мій!"
У коментарях спекотній красуні залишили масу приємних слів.
"Дика кішечка", "Алюбом "Echale" буде хітом цієї весни", "Сонце", "ти просто вогонь", "до чого ж хороша", "коли ти встигла стати такою соковитою дівчинкою?", "Солодка дівчинка", "красуня", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що підопічна Потапа Мішель Андраде вдало підкреслила бюст, розбурхавши танцями: "ти сяєш".
Як повідомляла Politeka, шалена підопічна Потапа Мішель Андраде виконала мрію, показавши бюст: "Бог Ти мій!".
Також Politeka писала, що розкута підопічна Потапа Андраде без збентеження показала оголений торс: "завжди хотів побачити...".