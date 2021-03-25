Известная певица, подопечная Потапа Мишель Андраде раззадорила поклонников эксклюзивным кадром из новой видео работы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала короткое видео, на котором, впрочем, успела засветить свой новый образ. Как известно, Мишель уже долгое время сотрудничает с продюсерским центром Потапа. В общении певица очень милая и наивная девушка, но зато образы ее могут посоревноваться в уровне страсти с любой украинской звездой. Кстати, Андраде часто сравнивают с Настей Каменских.

На свежем видео Мишель была одета в миниатюрный топ с ремнями, которые прикрывали самое пикантное. На шее ремни смыкались, образуя украшение в виде необычного ошейника. Такой лук сделал образ Мишель невероятно горячим.

Стоит отметить, что на видео певица покрутилась, засветив себя со всех сторон.

«Слышите, это слово нашей весны», - подписала видео Мишель.

В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов.

«Дикая кошечка», «Алюбом "Echale" будет хитом этой весны», «Солнце», «Ты просто огонь», «До чего же хороша», «Когда ты успела стать такой сочной девочкой?», «Сладкая девочка», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что подопечная Потапа Мишель Андраде удачно подчеркнула бюст, взбудоражив танцами: "Ты сияешь".

Как сообщала Politeka, шальная подопечная Потапа Мишель Андраде исполнила мечту, показав бюст: "Бог ты мой!".

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