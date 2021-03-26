Співачка Камалія, яка цього року відзначить 18-ту річницю весілля з мільярдером Мохаммадом Захуром, збентежила одкровенням

Як передає Politeka.net, 43-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала разом з чоловіком і дочками-близнючками в незвичайних нарядах.

Так, на сімейному фото Камалія та її рідні позували в однакових ансамблях у жовто-кремових тонах - пакистанському національному одязі.

Справа в тому, що її чоловік-бізнесмен має пакінстанське коріння. Камалія шанує традиції цієї країни. Зірка розкрила правду, як їй вдається поєднувати дві культури.

"Дуже велике значення мають сімейні цінності. Особисто мені це неймовірно близько! Я вдячна долі, що мій чоловік виріс саме з такими життєвими пріоритетами", - розповіла вона в інтерв'ю ТСН, додавши, що великим авторитетом в сім'ях пакистанців користується старше покоління, їх слово - закон. Але й до дітей у них особливе ставлення - "вони вважаються Божим дарунком, і їх неймовірно балують".

Також співачка розповіла про гостинність пакистанців, правда з однією особливістю.

"Для друзів сім'ї завжди буде накритий стіл з найкращими частуваннями! Єдине табу - це міцний алкоголь... але скажу чесно: коли за великим столом збираються близькі люди, подібного роду допінги навіть ні до чого!", - поділилася Камалія.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Дівчатка милашечки, красива сім'я!🔥🙌"

"Не перестаю захоплюватися вашою дружною і красивою сім'єю! Дівчатка як янголята.😍"

"❤️Просто чарівно! Національний костюм просто Вау!"

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