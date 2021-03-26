Певица Камалия, которая в этом году ометит 18-ю годовщину свадьбы с миллиардером Мохаммадом Захуром, обескуражила откровением

Как передает Politeka.net, 43-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала вместе с супругом и дочерьми-близняшками в необычных нарядах.

Так, на семейном фото Камалия и ее родные позировали в одинаковых ансамблях в желто-кремовых тонах - пакистанской национальной одежде.

Дело в том, что ее супруг-бизнесмен имеет пакинстанские корни. Камалия чтит традиции этой страны. Звезда раскрыла правду, как ей удается совмещать две культуры.

"Очень большое значение имеют семейные ценности. Лично мне это невероятно близко! Я благодарна судьбе, что мой муж вырос именно с такими жизненными приоритетами", - рассказала она в интервью ТСН, добавив, что большим авторитетом в семьях пакистанцев пользуется старшее поколение, их слово - закон. Но и к детям у них особое отношение - "они считаются Божьим подарком, и их невероятно балуют".

Также певица рассказала о гостеприимстве пакистанцев, правда с одной особенностью.

"Для друзей семьи всегда будет накрыт стол с самыми лучшими угощениями! Единственное табу — это крепкий алкоголь… Но скажу честно: когда за большим столом собираются близкие люди, подобного рода допинги даже ни к чему!", - поделилась Камалия.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Девочки милашечки, красивая семья!🔥🙌"

"Не перестаю восхищаться вашей дружной и красивой семьёй! Девочки как ангелочки.😍"

"❤️ Просто волшебно! Национальный костюм просто Вау!"

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