Співачка Даша Астаф'єва потрапила в "десяточку", скопіювавши образ секс-символу 50-х

Як передає Politeka.net, 35-річна артистка опублікувала серію яскравих фото, зроблених під час її виступу на шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Даша перевтілилася в американську актрису й співачку Мерилін Монро, вдаючи, що співає її хіт I Wanna Be Loved By You.

Для початку брюнетці Астаф'євій довелося стати блондинкою. Кокетливе плаття соковитого рожевого відтінку, а також натовп чоловіків, які пожирають її поглядами, зробили цей образ ще ефектніше.

Співачка покуражилася на сцені, здивувавши обіймами та навіть поцілунком з одним із танцюристів - який пристрасний кінець номеру.

"Ну як вам??? Я дякую всій величезній команді @lipsyncbattle_ua яка допомагала у створенні образу та номера) дякую всім вам за теплі слова та підтримку! Завтра напишу детальніше", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не вірячи своїм очам:

"Клаааас!!! Ти той, що чорненький справа? 😂❤️"

"Я закохався)❤️"

"Образ просто твій ❤️❤️❤️ тисячі сердець"

"Дашшшшааа! ну це просто хартбрейк!!💔 💔 від відео мурашить усю!🥺 🙀 ✨ передати непередаване...💓"

"Дуже-дуже круто 🙌 Монро воскресла ❤️🔥"

"10 з 10 попадання 🔥 🔥 🔥"

"Даша шикарна😍 реінкарнація прям монро"

"Даша, феєрично, фантастично, 🔥 вогонь, браво!"

