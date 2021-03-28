Співачка Даша Астаф'єва потрапила в "десяточку", скопіювавши образ секс-символу 50-х
Як передає Politeka.net, 35-річна артистка опублікувала серію яскравих фото, зроблених під час її виступу на шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Даша перевтілилася в американську актрису й співачку Мерилін Монро, вдаючи, що співає її хіт I Wanna Be Loved By You.
Для початку брюнетці Астаф'євій довелося стати блондинкою. Кокетливе плаття соковитого рожевого відтінку, а також натовп чоловіків, які пожирають її поглядами, зробили цей образ ще ефектніше.
Співачка покуражилася на сцені, здивувавши обіймами та навіть поцілунком з одним із танцюристів - який пристрасний кінець номеру.
"Ну як вам??? Я дякую всій величезній команді @lipsyncbattle_ua яка допомагала у створенні образу та номера) дякую всім вам за теплі слова та підтримку! Завтра напишу детальніше", - йдеться в підписі.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Атмосферний фронт із Заходу вдарить по Україні снігом, зима повертається під кінець березня: кадри стихії
Дружина-красуня продюсера "Квартал 95" ефектно задерла ніжки, розганяючи нудьгу: "Пропоную надихатися..."
Хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила
"Перекошений" Кошовий з "Квартал 95" біля дівчини в білому халаті показав, як змінюється за помахом пальців: "Якщо раптом…"
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не вірячи своїм очам:
"Клаааас!!! Ти той, що чорненький справа? 😂❤️"
"Я закохався)❤️"
"Образ просто твій ❤️❤️❤️ тисячі сердець"
"Дашшшшааа! ну це просто хартбрейк!!💔 💔 від відео мурашить усю!🥺 🙀 ✨ передати непередаване...💓"
"Дуже-дуже круто 🙌 Монро воскресла ❤️🔥"
"10 з 10 попадання 🔥 🔥 🔥"
"Даша шикарна😍 реінкарнація прям монро"
"Даша, феєрично, фантастично, 🔥 вогонь, браво!"
Раніше ми розповідали, як Астаф'єва запаморочила голови фотосесією в спокусливій чорній білизні. Дівчина розстебнула корсет, зухвало розставивши ніжки.
Нагадаємо, Астаф'єва після лікарні приміряла неземний образ і сунула руки між ніг
А ще Politeka писала, що нещастя з Дашею Астаф'євою, красуня опинилася між життям і смертю