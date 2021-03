Певица Даша Астафьева попала в "десяточку", скопировав образ секс-символа 50-х

Как передает Politeka.net, 35-летняя артистка опубликовала серию ярких фото, сделанных во время ее выступления на шоу звездных пародий "Липсинк баттл". Даша перевоплотилась в американскую актрису и певицу Мэрилин Монро, делая вид, что поет ее хит I Wanna Be Loved By You.

Для начала брюнетке Астафьевой пришлось стать блондинкой. Кокетливое платье сочного розового оттенка, а также толпа мужчин, пожирающих ее взглядами, сделали этот образ еще эффектнее.

Певица покуражилась на сцене, удивив объятиями и даже поцелуем с одним из танцоров - какой страстный конец номера.

"Ну кааааааааак вам??? Я благодарю всю огромную команду @lipsyncbattle_ua которая помогала в создании образа и номера) Благодарю всех вас за тёплые слова и поддержку! Завтра напишу подробнее", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не веря своим глазам:

"Клаааас!!! Ты тот, что черненький справа? 😂❤️"

"Я влюбился)❤️"

"Образ просто твой ❤️❤️❤️ тысячи сердец"

"Дашшшшааа! ну это просто хартбрейк!!💔💔 от видео мурашит во всю!🥺🙀✨ передать непередаваемое...💓"

"Оч оч круто 🙌 Монро воскресла ❤️🔥"

"10 из 10 попадание🔥🔥🔥"

"Даша шикарная😍 Реинкарнация прям монро"

"Даша, феерично, фантастично, 🔥 огонь, браво!"

