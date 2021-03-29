Українська співачка MARUV (Анна Корсун) розкрила секрет схуднення
Відомо, що Анна схильна до повноти, тому стежить за харчуванням і займається спортом, повідомляє Politeka.net. За зізнанням артистки, вона вегетаріанка, тому її раціон повний фруктів і овочів.
До торішнього карантину MARUV займалася в спортзалі кожен день, але коли все було закрито через локдаун, артистка зізналася, що їй було важко змусити себе вправлятися. Тому під час режиму самоізоляції вона набрала два-три кілограми.
Крім того, що артистка активно займалася спортом, також щодня вона танцює. Зараз красуня може похвалитися хорошою фігурою.
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До слова, MARUV веде активний спосіб життя, "гублячись" на зйомках і концертах. Мабуть, красуня вирішила набратися енергії й проспала цілу добу, про що повідомила у своєму сторіс в Instagram.
На кадрах співачка показала себе без макіяжу крупним планом.
"Отже увага! Ви зараз дивитеся на жінку, яка проспала добу. Ось вона! І це не межа... І до речі хочу сказати, щоб схуднути, кращий спосіб - це тупо спати, тому що, прокинулася я сьогодні просто висохла, як воблочка: худенька, рельєфненька... Тому, друзі, спіть побільше, а їжте поменше", - посміхаючись, вимовила артистка.
Нагадаємо, MARUV народилася 15 лютого 1991 року в Павлограді. З дитинства вона займалася музикою. У 2013 році вона стала солісткою групи "The Pringlez", а з 2018 веде сольну кар'єру.
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