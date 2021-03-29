Украинская певица MARUV (Анна Корсун) раскрыла секрет похудения

Известно, что Анна склонна к полноте, поэтому следит за питанием и занимается спортом, сообщает Politeka.net. По признанию артистки, она вегетарианка, поэтому ее рацион полон фруктов и овощей.

До прошлогоднего карантина MARUV занималась в спортзале каждый день, но когда все было закрыто из-за локдауна, артистка призналась, что ей было трудно заставить себя упражняться. Поэтому во время режима самоизоляции она набрала два-три килограмма.

Кроме того, что артистка активно занималась спортом, также ежедневно она танцует. Сейчас красотка может похвастаться хорошей фигурой.

К слову, MARUV ведет активный образ жизни, "теряясь" на съемках и концертах. Видимо, красотка решила набраться энергии и проспала целые сутки, о чем сообщила в своем сторис в Инстаграм.

На кадрах певица показала себя без макияжа крупным планом.

"Итак внимание! Вы сейчас смотрите на женщину, которая проспала сутки. Вот она! И это не предел... И кстати хочу сказать, чтобы похудеть, лучший способ - это тупо спать, потому что, проснулась я сегодня просто высохшая, как воблочка: худенькая, рельефненькая... Поэтому, друзья, спите побольше, а ешьте поменьше", - улыбаясь, произнесла артистка.

Напомним, MARUV родилась 15 февраля 1991 года в Павлограде. С дества она занималась музыкой. В 2013 году она стала солисткой группы "The Pringlez", а с 2018 ведет сольную карьеру.

Напомним, Скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.

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