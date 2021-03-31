Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі задерла ніжку в екстремальному міні

Знаменитість вже багато років вважається символом жіночності й краси Голлівуду, передає Politeka.net. Ідеальні риси обличчя, струнка фігура і шикарні форми - хіба хтось в силах встояти перед такою жінкою.

Шанувальники створюють фан-групи, присвячені Джолі, в яких згадують одні з її найцікавіших образів.

Так, в одному з таких акаунтів розмістили знімок, на якому Енджі позує в кріслі в занадто короткому вбранні. Довжина одягу дозволила поглянути на стегна зірки. Для додачі знімку особливої пікантності артистка задерла ніжку, блиснувши пружною сідницею.

Макіяж з акцентом на очі завершив образ. Джолі відкрила губи і дивилася в камеру.

За годину публікація зібрала сотню лайків і багато коментарів, в основному у вигляді смайликів.

"Прекрасна», «така красива", " я хотів би стати цим кріслом...» , "не жінка, а богиня", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Анджеліна Джолі має чудовий вигляд у свої 45 років. Красуня займається спортом, а також правильно харчується.

Раціон акторки складається з давніх злаків. Серед них, є дика пшениця полба. Ця рослина не сприймає ніякі добрива, тому є абсолютно органічним продуктом.

Крім того, зірка вживає насіння чіа і гречку. Красуня вважає, що саме від гречаної каші користі не менше, ніж від новомодної кіноа.

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