Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли задрала ножку в экстремальном мини

Знаменитость уже много лет считается символом женственности и красоты Голливуда, передает Politeka.net. Идеальные черты лица, стройная фигура и шикарные формы - разве кто-то в силах устоять перед такой женщиной.

Поклонники создают фан-группы, посвященные Джоли, в которых вспоминают одни из ее самых интересных образов.

Так, в одном из таких аккаунтов разместили снимок, на котором Энджи позирует в кресле в слишком коротком наряде. Длина одежды позволила взглянуть на бедра звезды. Для придачи снимку особой пикантности артистка задрала ножку, блеснув упругой ягодицей.

Макияж с акцентом на глаза завершил образ. Джоли приоткрыла губы и смотрела в камеру.

За час публикация собрала сотню лайков и много комментариев, в основном в виде смайликов.

«Прекрасная», «Такая красивая», «Я хотел бы стать этим креслом...», "Не женщина, а богиня", - написали пользователи сети.

Отметим, Анджелина Джоли выглядит прекрасно в свои 45 лет. Красотка занимается спортом, а также правильно питается.

Рацион актрисы состоит из древних злаков. Среди них, есть дикая пшеница полба. Это растение не воспринимает никакие удобрения, поэтому является абсолютно органическим продуктом.

Кроме того, звезда употребляет семена чиа и гречку. Красотка считает, что именно от гречневой каши пользы не меньше, чем от новомодной киноа.

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