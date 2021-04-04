Популярна українська співачка Настя Каменських, яка полетіла до Мексики без чоловіка, показала, як розважається одна

Виконавиця вирушила у відпустку, щоб не просто відпочити з мамою. Як заявила сама Настя в ранковому посту, їй потрібна була перезавантаження: "Перебуваючи тут на нашій з дівчатками відпустці в Мексиці я зрозуміла, що готова йти далі. Пам'ятайте, що кожен з нас володіє великою силою і може йти далі, не дивлячись на будь-які труднощі і перешкоди».

Також Настя поділилася кадрами ідеального ранку. Сонна, без макіяжу і з поплутаним волоссям вона вирішила станцювати перед камерою в модній смарагдовій піжамі з принтом рослин. У звичному для себе образі вона похвалилася рухами, які використовувала для зйомок кліпу «дівчатка рулять».

До цього зірка також не стала приховувати фігуру і чесно продемонструвала всю себе в маленькому бікіні, в якому вирішила покататися на гойдалки. Таким чином Настя ще й хвалилася формами з зухвалого ракурсу.

Також раніше на свіжому фото в основному профілі щаслива Каменських позувала на тлі моря. Вона була одягнена в легкий костюм. Саме під цим фото шанувальники помітили невеликий животик і навіть почали вітати співачку з цікавим становищем.

"Краса неземна, та щось більше вас стало», «сильно красива", "Ой-йой, Настя...", "Мексиканочка, ти дуже хороша"," Вітаю з вагітністю", " я теж помітила маленький животик, невже?", "Прощай, талія, зовсім пропала вже«,» Ох Настя бурю несе", - пишуть користувачі Мережі.

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