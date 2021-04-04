Популярная украинская певица Настя Каменских, которая улетела в Мексику без мужа, показала, как развлекается одна

Исполнительница отправилась в отпуск, чтобы не просто отдохнуть с мамой. Как заявила сама Настя в утреннем посту, ей нужна была перезагрузка: «Находясь тут на нашей с девочками перезагрузке в Мексике я поняла, что готова идти дальше. Помните, что каждый из нас обладает большой силой и может идти дальше, не смотря на любые трудности и препятствия».

Также Настя поделилась кадрами идеального утра. Сонная, без макияжа и со спутанными волосами она решила станцевать перед камерой в модной изумрудной пижаме с принтом растений. В привычном для себя образе она похвасталась движениями, которые использовала для съемок клипа «Девочки рулят».

До этого звезда также не стала скрывать фигуру и честно продемонстрировала всю себя в маленьком бикини, в котором решила покататься на качели. Таким образом Настя еще и хвастнула формами с дерзкого ракурса.

Также ранее на свежем фото в основном профиле счастливая Каменских позировала на фоне моря. Она была одета в легкий костюм. Именно под этим фото поклонники заметили небольшой животик и даже начали поздравлять певицу с интересным положением.

«Красота неземная, да что-то больше вас стало», «сильно красивая», «Ой-йой, Настя...», «Мексиканочка, ты очень хороша», «Поздравляю с беременностью», «Я тоже заметила маленький животик, неужели?», «Прощай, талия, совсем пропала уже», «Ох Настя бурю несет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно...".

А еще Politeka писала, что Каменских без Потапа срочно покинула Украину, где сейчас певица и с кем: "Оно того стоило...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских в тесном декольте, едва скрывающем бюст, впечатлила размерами: "Я офигел".