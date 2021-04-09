Лікарі, які цілодобово працюють у ковідних відділення українських лікарень, отримують 30 тисяч гривень зарплати

Як передає Politeka.net, про це повідомив головлікар лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко в ефірі "Право на владу"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, такої суми недостатньо для медиків, які працюють в умовах пандемії.

"30 тисяч гривень з усіма добавками. Іноді 35 тисяч, якщо є категорії. Це заробітна плата людини, яка має досвід, який кожен день рятує найважчих пацієнтів. Вони, по суті, знаходяться цілодобово або на телефоні, або у відділенні. І це дуже мало для того, щоб працювати в таких важких підрозділах", - заявив медик.

Також Риженко зазначив, що зарплати інших лікарів в три рази менше.

Раніше українська медсестра розповіла, скільки отримує працюючи в ковідному відділенні лікарні.

Жінка, яка працює в Сумської клінічної лікарні зазначила, що до січня у всіх медпрацівників були додаткові виплати, але тепер все змінилося.

"За січень я отримала 4 700 грн, за лютий 4 500. І як можна вижити на ці гроші?"- дивується медсестра.

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