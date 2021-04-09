Врачи, которые круглосуточно работают в ковидных отделения украинских больниц получают 30 тысяч гривен зарплаты

Как передает Politeka.net, об этом сообщил главврач больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Риженко в эфире "Право на владу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, такой суммы недостаточно для медикова, которые работают в условиях пандемии.

"30 тысяч гривен со всеми добавками. Иногда 35 тысяч, если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов. Они, по сути, находятся круглосуточно или на телефоне, или в отделении. И это очень мало для того, чтобы работать в таких тяжелых подразделениях", - заявил медик.

Также Риженко отметил, что зарплаты других врачей в три раза меньше.

Ранее украинская медсестра рассказала, сколько получает работая в ковидном отделении больницы.

Женщина, которая работает в Сумской клинической больницы отметила, что до января у всех медработников были дополнительные выплаты, но теперь все изменилось.

"За январь я получила 4 700 грн, за февраль 4 500. И как можно выжить на эти деньги?" – недоумевает медсестра.

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