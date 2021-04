Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася почуттям стилю

Довгонога блондинка почала набирати популярність після перемоги на шоу "Розсміши коміка", пише Politeka.net. Зірка стала вести кілька програм на українському ТБ, де постає в найрізноманітніших образах.

Леся - велика модниця і володіє хорошим стилем, що можна помітити по її луках, якими вона хвалиться, в тому числі, в Instagram. Так, красуня записала сторіс, на якому показала себе у відображенні дзеркала.

Леся позувала в джинсових сорочці і скінні, а зверху вона одягла довгий плащ. Також красуня взула черевики на підборах. Завершила образ кепочка.

Модниця показала себе у всій красі, розставивши ніжки в обновках, й з посмішкою вимовила: "Як кажуть у нас в Україні: "This is my look of the day"", - що в перекладі означає: "Це мій образ дня".

Також красуня попросила проголосувати за її образ в наступному сторіс. В результаті 71% опитаних оцінили лук позитивно.

Нагадаємо, Леся Нікітюк "точить" смак стилю, але також намагається робити завжди гарний макіяж. В одному з інтерв'ю українська знаменитість зізналася, що дуже любить косметику. За словами Лесі, вона привозила кошти з різних поїздок, а також часто отримує їх у подарунок, тому завжди в курсі віх тенденцій. Крім того, вона запитує порад у різних візажистів.

"Я ретельно ставлюся навіть до кистей для макіяжу, знаю, як їх правильно чистити. Я завжди приходжу зі своїми кистями на будь-який макіяж, хто б мені його не робив", - розповіла ведуча.

Нагадаємо, Лесю Нікітюк після збільшення бюста порівняли з Памелою Андерсон і Сердючкою

Також Politeka писала, що біда трапилася з Нікітюк прямо під час шоу, Потап не змовчав

А ще Politeka повідомляла, що грайлива Нікітюк спустила сукню перед роздягненою Астаф'євою