Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась чувством стиля

Длинноногая блондинка начала набирать популярность после победы на шоу "Рассмеши комика", пишет Politeka.net. Звезда стала вести несколько программ на украинском ТВ, где предстает в самых разных образах.

Леся - большая модница и обладает хорошим стилем, что можно заметить по ее лукам, которыми она хвастается, в том числе, в Инстаграм. Так, красотка записала сторис, на котором показала себя в отражении зеркала.

Леся позировала в джинсовых рубашке и скинни, а сверху она надела длинный плащ. Также красотка обула ботинки на каблуках. Завершила образ кепочка.

Модница показала себя во всей красе, расставив ножки в обновках, и с улыбкой произнесла: "Как говорят у нас в Украине: "This is my look of the day"", - что в переводе означает: "Это мой образ дня".

Также красотка попросила проголосовать за ее образ в следующем сторис. В результате 71% опрошенных оценили лук положительно.

Напомним, Леся Никитюк "точит" вкус стиля, но также старается делать всегда красивый макияж. В одном из интервью украинская знаменитость призналась, что очень любит косметику. По словам Леси, она привозила средства из разных поездок, а также часто получает их в подарок, поэтому всегда в курсе вех тенденций. Кроме того, она спрашивает советов у разных визажистов.

"Я тщательно отношусь даже к кистям для мейкапа, знаю, как их правильно чистить. Я всегда прихожу со своими кистями на любой макияж, кто бы мне его ни делал", - рассказала ведущая.

