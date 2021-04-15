Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, розповіла про нового члена сім'ї

Артистка і бізнесмен одружилися у 2003 році, пише Politeka.net. Через роки пара змогла зберегти любов, що можна помітити з різних кадрів.

Подружжя живе в розкішному будинку і виховує двох дочок, Мірабеллу і Арабеллу. А 14 квітня Камалія розповіла про нове поповнення сім'ї - вона взяла з притулку вихованця.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram, підкріпивши знімками. Камалія постала в темному гольфі й світлій куртці, а завершили образ стильні аксесуари.

"Сьогодні була в гостях у милої жінки з великим добрим серцем, Каті, яка піклується про покинутих домашніх тварин. І тепер у нас новий член сім'ї❤️...А як ви думаєте, кого з притулку забрала я?",- написала співачка.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 400 лайків і багато коментарів.

"Камалія, я ось спостерігаю за Вами,як Вам вдалося серед цього бруду залишитися такою людяною, простою, добродушною? ❤ ️ ", "Так ви взяли з притулку?🔥 🔥 🔥 ", "У вас дуже добре серце❤️", " думаю обох цуценят, вже дуже гарненькі❤️", " Камалія! Прекрасні! Добрі! Милі!", "Ведмежатки 😍", " як кого? Кращого друга, звичайно! І неважливо, якої породи, масті, віку!", "Ну ви ж сказали самі, шпіца😀", " може крім шпіца ще одного цуценя бездомного?", "Шпіца❤️😀", - написали користувачі мережі.

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