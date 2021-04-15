Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, рассказала о новом члене семьи

Артистка и бизнесмен поженились в 2003 году, пишет Politeka.net. Через года пара смогла сохранить любовь, что можно заметить по различным кадрам.

Супруги живут в роскошном доме и воспитывают двоих дочерей, Мирабеллу и Арабеллу. А 14 апреля Камалия рассказала о новом пополнении семьи - она взяла из приюта питомца.

Об это звезда рассказала в своем Инстаграм, подкрепив снимками. Камалия предстала в темном гольфе и светлой куртке, а завершили образ стильные аксессуары.

"Сегодня была в гостях у милой женщины с большим добрым сердцем, Кати, которая заботится о брошенных домашних животных. И теперь у нас новый член семьи❤️...А как вы думаете, кого из приюта забрала я?", - написала певица.

За 20 минут публикация собрала более 400 лайков и много комментариев.

"Камалия,я вот наблюдаю за Вами ,как Вам удалось среди этой грязи остаться такой человечной,простой, добродушной? ❤️", "Так вы взяли из приюта?🔥🔥🔥", "У Вас очень доброе сердце ❤️", "Думаю обоих щеночков, уж очень хорошенькие❤️", "Камалия! Прекрасные! Добрые! Милые!", "Медвежатки 😍", "Как кого? Лучшего друга, конечно! И неважно, какой породы, масти, возраста!", "Ну Вы же сказали сами,шпица😀", "Может кроме шпица ещё одного щенка бездомного?", "Шпица❤️😀", - написали пользователи сети.

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