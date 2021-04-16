На Закарпатті жінка обурилася обстановці на кладовищі

Як передає Politeka.net, про це місцева жителька повідомила у соцмережах.



Інцидент стався в селі Раково.

"Я сьогодні, як і завжди, сходила на кладовище до своєї дитини. Те, що я побачила мене привело в жах. Посеред алеї свіжа могила. Це вже не перше поховання на ній, але посередині ще не було. На кладовищі є ще багато місць для поховань. Хто дав родичам померлих такі привілеї для поховання на алеї? Чому моя дитина повинна бути поруч зі сміттям, а хтось у провулку?",- написала жінка.

За її словами, таке розташування могили заважає вивозити сміття з кладовища.

"Машина вже не проїде, алеї немає, іншого під'їзду теж немає. Люди, майте совість. Будьте людьми", - підсумувала місцева мешканка.

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