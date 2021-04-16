На Закарпатье женщина возмутилась обстановке на кладбище

Как передает Politeka.net, об этом местная жительница сообщила в соцсетях.



Инцидент произошел в селе Раково.

"Я сегодня, как и всегда, сходила на кладбище к своему ребенку. То, что я увидела меня привело в ужас. Посреди аллеи свежая могила. Это уже не первое захоронение на ней, но посередине еще не было. На кладбище есть еще много мест для захоронений. Кто дал родственникам умерших такие привилегии для захоронения на алее? Почему мой ребенок должен быть рядом с мусором, а кто-то в переулке?", - написала женщина.

По ее словам, такое расположении могилы мешает вывозить мусор с кладбища.

"Машина уже не проедет, аллеи нет, другого подъезда тоже нет. Люди, имейте совесть. Будьте людьми", - подытожила местная жительница.

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