Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як зустрічає ранок

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною українською телеведучою, яка встигла підкорити серця фанатів завдяки своїй роботі в театрі і кіно. Красуня активно веде соціальні мережі, де публікує не тільки кадри зі зйомок, але і звичайного життя.

Цього разу Лілія Ребрик показала кадр, де позує в рожевій маєчці з декольте і чорних штанях. Красуня сміялася, демонструючи ідеальну посмішку перед камерою. Телеведуча позувала біля столу, на якому можна побачити сніданок зірки.

"12.02", - можна і поснідати, - підписала кадри Лілія, натякаючи, що з прийомом їжі трохи запізнилася.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але так і хочеться додати: "розкішна".

Ми писали, що актриса і ведуча Лілія Ребрик викликала ажіотаж в мережі несподіваним оголошенням.

Лілія вирішила подати хороший приклад українцям і зайнятися власним здоров'ям, а також коригуванням фігури до літа. На виставленому фото дівчина позувала в малиновій майці і коротких чорних шортах, прийнявши стійку лежачи для одного зі спортивних вправ.

Нагадаємо, Ребрик згадала про теплі дні, підставивши обличчя під промені сонця

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