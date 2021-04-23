Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как встречает утро
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной украинской телеведущей, которая успела покорить сердца фанатов благодаря своей работе в театре и кино. Красотка активно ведет социальные сети, где публикует не только кадры со съемок, но и обычной жизни.
В этот раз Лилия Ребрик показала кадр, где позирует в розовой маечке с декольте и черных штанах. Красотка смеялась, демонстрируя идеальную улыбку перед камерой. Телеведущая позировала у стола, на котором можно увидеть завтрак звезды.
"12.02", - можно и позавтракать, - подписала кадры Лилия, намекая, что с приемом пищи немного запоздала.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Сын Григория Чапкиса, навсегда уехавший из Украины, хвастанул красоткой-женой: "Наконец-то…"
"Харя уже не влазит": Кошевой из "Квартала 95" эмоционально отреагировал на критику его внешности
Потап сорвался к Насте Каменских в Мексику и устроил сцену ревности: "Котик, что ты наезжаешь?"
Могилевская наконец показала, с кем переехала в дом на берегу Днепра: «Знакомьтесь, это…»
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Роскошная".
Мы писали, что актриса и ведущая Лилия Ребрик вызвала ажиотаж в Сети неожиданным объявлением.
Лилия решила подать хороший пример украинцам и заняться собственным здоровьем, а также корректировкой фигуры к лету. На выставленном фото девушка позировала в малиновой майке и коротких черных шортах, приняв стойку лежа для одного из спортивных упражнений.
Напомним, Ребрик вспомнила о теплых деньках, подставив лицо под лучи солнца
А еще Politeka писала, что ненакрашенная Лилия Ребрик в новых образах показала, как выглядит в обычной жизни
Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик сравнила Мальдивы и Украину, наглядно показав родную красоту