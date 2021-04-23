Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как встречает утро

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной украинской телеведущей, которая успела покорить сердца фанатов благодаря своей работе в театре и кино. Красотка активно ведет социальные сети, где публикует не только кадры со съемок, но и обычной жизни.

В этот раз Лилия Ребрик показала кадр, где позирует в розовой маечке с декольте и черных штанах. Красотка смеялась, демонстрируя идеальную улыбку перед камерой. Телеведущая позировала у стола, на котором можно увидеть завтрак звезды.

"12.02", - можно и позавтракать, - подписала кадры Лилия, намекая, что с приемом пищи немного запоздала.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Роскошная".

Мы писали, что актриса и ведущая Лилия Ребрик вызвала ажиотаж в Сети неожиданным объявлением.

Лилия решила подать хороший пример украинцам и заняться собственным здоровьем, а также корректировкой фигуры к лету. На выставленном фото девушка позировала в малиновой майке и коротких черных шортах, приняв стойку лежа для одного из спортивных упражнений.

Напомним, Ребрик вспомнила о теплых деньках, подставив лицо под лучи солнца

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