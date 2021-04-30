Відома українська співачка Наталія Могилевська показала ефектний танець

Як пише Politeka.net, Могилевська вже давно прославилася серед українців не тільки завдяки співу, а й танцям. Зірка активно веде соціальні мережі, де підігріває до своєї творчості інтерес. Цього разу красуня вирішила нагадати, що 29 квітня святкують Міжнародний день танцю.

На кадрах Наташа здалася в міні-сукні і підборах. З красунею танцював Женею Кот у чорних штанях і без футболки. парочка вразила пристрасними рухами і в один момент Могилевська навіть майже стала на шпагат перед чоловіком. Красуня додала на відео спеціальні значки, які показували черговість необхідних рухів.

"З Міжнародним днем танцю", - написала Наташа під роликом в Тікток.

Фанати поставили трохи більше 100 лайків і написали коментарі:

"Я люблю твої пісні", "завдання виконано", "красуня", "класна", "дуже красиво танцюєте".

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Наташа Могилевська в новому образі поділилася рецептом святкової паски.

У своєму мікроблозі Наташа опублікувала милі фото з паскою в руках, на яких позує на галявині. Перед камерою артистка з'явилася в стильному образі – на ній чорна спідниця-олівець з вирізом і строката чорна блузка в білий горошок цікавого фасону.

Нагадаємо, схудла Могилевська розкрила свій секрет боротьби із зайвою вагою

А ще Politeka писала, що Могилевська розкрила, ким їй насправді доводиться чоловік, з яким її засікли папараці

Також Politeka повідомляла, що Могилевська розкрила, ким їй насправді доводиться чоловік, з яким її засікли папараці



