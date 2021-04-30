Известная украинская певица Наталья Могилевская показала эффектный танец
Как пишет Politeka.net, Могилевская уже давно прославилась среди украинцев не только благодаря пению, но и танцам. Звезда активно ведет социальные сети, где подогревает к своему творчеству интерес. В этот раз красотка решила напомнить, что 29 апреля празднуют международный день танца.
На кадрах Наташа показалась в мини-платье и каблуках. С красоткой танцевал Женя Кот в черных штанах и без футболки. парочка впечатлила страстными движениями и в один момент Могилевская даже почти стала на шпагат перед мужчиной. Красотка добавила на видео специальные значки, которые показывали очередность необходимых движений.
"С Международным днем танца", - написала Наташа под роликом в ТикТок.
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Фанаты поставили чуть более 100 лайков и написали комментарии:
"Я люблю твои песни", "Задание выполнено", "Красотка", "Классная", "Очень красиво танцуете".
Ранее мы сообщали, что популярная певица Наташа Могилевская в новом образе поделилась рецептом праздничной паски.
В своем микроблоге Наташа опубликовала милые фото с паской в руках, на которых позирует на лужайке. Перед камерой артистка появилась в стильном образе – на ней черная юбка-карандаш с вырезом и пестрая черная блузка в белый горошек интересного фасона.
Напомним, похудевшая Могилевская раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом
А еще Politeka писала, что Могилевская раскрыла, кем ей на самом деле приходится мужчина, с которым ее засекли папарацци
Также Politeka сообщала, что Могилевская раскрыла, кем ей на самом деле приходится мужчина, с которым ее засекли папарацци