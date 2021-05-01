Український співак Віталій Козловський вразив зовнішнім виглядом в стильному костюмі
Як передає Politeka.net, популярний артист вирішив порадувати фанатів атмосферним фотосетом а також розповів, що взяв участь у записі головного співу Великодня "Христос Воскрес".
Зірка запостив емоційні кадри на своїй сторінці в Instagram.
На них Віталій позує в яскраво-синьому костюмі і білій сорочці, яка визирає з піджака на тлі природного пейзажу – зеленої трави і грозових хмар.
На першому знімку знаменитість стиснув руки в кулаки, а на другому посміхається, дивлячись вдалину.
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У підписі Козловський розповів, що великодній твір "Христос Воскрес" зазвучить у виконанні зірок українського шоубізнесу одночасно 12 мовами, а його продюсером виступив Олександр Пономарьов.
Кожен з артистів мав можливість сам обрати мову, якою виконуватиме свою частину співу, і Віталій обрав грецьку.
"Я заспівав грецькою і пишаюся тим, що такий епохальний проект відбувся в нашій країні! Хороший свято! Христос Воскрес!",- побажав він усім українцям.
Шанувальники не залишилися байдужими і почали захоплюватися стильним виглядом свого улюбленого співака, зазначивши, що йому дуже йде цей костюмчик і колір і виглядає він красенем.
"Вам йде костюмчик😍",
"О, Як тобі до лиця цей колір, красунчик 😍 😍 ",
"Зі святом! І всіх благ!",
"Добрий недільний ранок 🌞", - пишуть в мережі.
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