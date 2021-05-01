Украинский певец Виталий Козловский впечатлил внешним видом в стильном костюме
Как передает Politeka.net, популярный артист решил порадовать фанатов атмосферным фотосетом а также рассказал, что принял участие в записи главного песнопения Пасхи "Христос Воскрес".
Звезда запостил эмоциональные кадры на своей странице в Instagram.
На них Виталий позирует в ярко-синем костюме и белой рубашке, которая выглядывает из пиджака на фоне природного пейзажа – зеленой травы и грозовых туч.
На первом снимке знаменитость сжал руки в кулаки, а на втором улыбается, смотря вдаль.
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В подписи Козловский рассказал, что пасхальное произведение "Христос Воскрес" зазвучит в исполнении звезд украинского шоубизнеса одновременно на 12 языках, а его продюсером выступил Александр Пономарев.
Каждый из артистов имел возможность сам выбрать язык, на котором будет исполнять свою часть песнопения, и Виталий выбрал греческий.
«Я спел греческой и горжусь тем, что такой эпохальный проект состоялся в нашей стране! Хороших праздников! Христос Воскрес!», - пожелал он всем украинцам.
Поклонники не остались равнодушными и принялись восхищаться стильным видом своего любимого певца, отметив, что ему очень идет этот костюмчик и цвет и выглядит он красавчиком.
"Вам идет костюмчик😍",
"О, как тебе к лицу этот цвет, красавчик 😍😍",
"С праздником! И всех благ!",
"Доброе воскресное утро 🌞", - пишут в сети.
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