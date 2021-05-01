Украинский певец Виталий Козловский впечатлил внешним видом в стильном костюме

Как передает Politeka.net, популярный артист решил порадовать фанатов атмосферным фотосетом а также рассказал, что принял участие в записи главного песнопения Пасхи "Христос Воскрес".

Звезда запостил эмоциональные кадры на своей странице в Instagram.

На них Виталий позирует в ярко-синем костюме и белой рубашке, которая выглядывает из пиджака на фоне природного пейзажа – зеленой травы и грозовых туч.

На первом снимке знаменитость сжал руки в кулаки, а на втором улыбается, смотря вдаль.

В подписи Козловский рассказал, что пасхальное произведение "Христос Воскрес" зазвучит в исполнении звезд украинского шоубизнеса одновременно на 12 языках, а его продюсером выступил Александр Пономарев.

Каждый из артистов имел возможность сам выбрать язык, на котором будет исполнять свою часть песнопения, и Виталий выбрал греческий.

«Я спел греческой и горжусь тем, что такой эпохальный проект состоялся в нашей стране! Хороших праздников! Христос Воскрес!», - пожелал он всем украинцам.

Поклонники не остались равнодушными и принялись восхищаться стильным видом своего любимого певца, отметив, что ему очень идет этот костюмчик и цвет и выглядит он красавчиком.

"Вам идет костюмчик😍",

"О, как тебе к лицу этот цвет, красавчик 😍😍",

"С праздником! И всех благ!",

"Доброе воскресное утро 🌞", - пишут в сети.

Напомним, что разгоряченный Козловский посветил торсом и рассказал, как удержать мужчину: "Верну любимого..."

Как сообщала Politeka, разведенная Гросу неожиданно заговорила о романе с Виталием Козловским: "Я даже не думала…"

Также Politeka писала, что Козловский впечатлил видом в стильном черном наряде: "Смотрю на Вас и…"