Чому потрібно радіти, а не сумувати...

Перший тиждень після Великодня в 2021 році називається Світла седмиця або Світлий Великодній тиждень

У 2021 році ці дати випадають на 3-9 травня. Politeka.net розповість, які особливості має Великодній тиждень, які традиції і обряди збереглися до наших днів і як себе правильно вести в цей період.

Весь тиждень православні вітають один одного словами "Христос воскрес!", ходять один одному в гості з пасками і яйцями, в храмах дзвенять дзвони і проводяться служби.

Поливальний понеділок

У понеділок Світлої седмиці люди ходять один одному в гості і обливаються водою. Також всі обливалися водою, навіть діти, таким чином захищаючи себе від усього поганого.

Вівторок Світлої седмиці

У світлий вівторок в гості до родичів за старих часів відправлялися вже жінки, а чоловіки залишалися вдома займатися своїми справами. У наш час люди ходять в гості всією сім'єю.

Середа Світлого тижня

По середах влаштовували танці і веселощі. І дорослі, і діти збиралися "на музику", щоб проводити святки. Ці три дні Великодніх свят були щасливим часом гостювань, молодіжних ігор та забав.

Четвер Світлого тижня

У перший четвер після Великодня дівчата зазивали весну, виконуючи на пагорбах зворушливі пісні. Починаючи з четверга можна було влаштовувати оглядини, і хлопці доглядали собі наречену.

Колись на четвертий день Великоднього тижня "водили кобилу". На палиці робили голову, прив'язували хвіст, накривали вереттям. Зверху на цього коня сідали бажаючі покататися. Чоловік вбирався циганом і водив цю кобилу по вулиці. Коли кобила падала, тоді циган "гриз" їй вухо, і вона вставала.

Прощена п'ятниця

У цей день прийнято миритися один з одним, особливо з батьками. У світлу п'ятницю до молодят за традицією приходили в гості близькі родичі. Також в цей день дівчата вмивалися крижаною водою, щоб весь рік залишатися здоровими.

Субота Світлої седмиці

Православні віруючі йдуть в храм за хлібом-артосом. Лунає він після ранкового богослужіння, а є його покладається натщесерце. Господині з суботи вже повноцінно приступали до домашньої роботи.

Неділя Світлого тижня

Неділю Світлої седмиці ще називають Червоною гіркою. У цей день вважалося поганою прикметою сидіти вдома незаміжнім дівчатами і холостим хлопцям. Молодь вбиралася і відправлялася знайомитися з протилежною статтю.

Що можна і не можна робити на тижні після Великодня

Оскільки свято Великодня - торжество життя над смертю, тому весь Великодній тиждень потрібно радіти, а не сумувати за померлими.

Також в ці дні не проводять панахиди.

На світлому тижні не прийнято проводити обряд вінчання.

Можна влаштовувати оглядини наречених, ходити на танці, веселитися і радіти життю.

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