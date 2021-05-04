Почему нужно радоваться, а не скорбеть...

Первая неделя после Пасхи в 2021 году называется Светлая седмица или Светлая Пасхальная неделя

В 2021 году эти даты выпадают на 3-9 мая. Politeka.net расскажет, какие особенности имеет Пасхальная неделя, какие традиции и обряды сохранились до наших дней и как себя правильно вести в этот период.

Всю неделю православные приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!", ходят друг другу в гости с пасками и яйцами, в храмах звенят колокола и проводятся службы.

Поливальный понедельник

В понедельник Светлой седмицы люди ходят друг другу в гости и обливаются водой. Также все обливались водой, даже дети, таким образом защищая себя от всего плохого.

Вторник Светлой седмицы

В Светлый вторник в гости к родственникам в старину отправлялись уже женщины, а мужчины оставались дома заниматься своими делами. В наше время люди ходят в гости всей семьей.

Среда Светлой недели

По средамустраивали танцы и веселье. И взрослые, и дети собирались "на музыку", чтобы проводить святки. Эти три дня пасхальных праздников были счастливым временем гостеваний, молодежных игр и забав.

Четверг Светлой недели

В первый четверг после Пасхи девушки зазывали весну, исполняя на пригорках трогательные песни. Начиная с четверга можно было устраивать смотрины, и парни присматривали себе невесту.

Когда-то на четвертый день пасхальной недели "водили кобылу". На палке делали голову, привязывали хвост, накрывали веретьем. Сверху на эту лошадь садились желающие покататься. Мужчина наряжался цыганом и водил эту кобылу по улице. Когда кобыла падала, тогда цыган "грыз" ей ухо, и она вставала.

Прощенная пятница

В этот день принято мириться друг с другом, особенно с родителями. В Светлую пятницу к молодоженам по традиции приходили в гости близкие родственники. Также в этот день девушки умывались ледяной водой, чтобы весь год оставаться здоровыми.

Суббота Светлой седмицы

Православные верующие идут в храм за хлебом – артосом. Раздается он после утреннего богослужения, а есть его полагается натощак. Хозяйки с субботы уже полноценно приступали к домашней работе.

Воскресенье Светлой недели

Воскресенье Светлой седмицы еще называют Красной горкой. В этот день считалось плохой приметой сидеть дома незамужним девушками и холостым парням. Молодежь наряжалась и отправлялась знакомиться с противоположным полом.

Что можно и нельзя делать на неделе после Пасхи

Поскольку праздник Пасхи – торжество жизни над смертью, поэтому всю Пасхальную неделю нужно радоваться, а не скорбеть за умершими.

Также в эти дни не проводят панихиды.

На Светлой неделе не принято проводить обряд венчания.

Можно устраивать смотрины невест, ходить на танцы, веселиться и радоваться жизни.

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