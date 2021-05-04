Перший тиждень після Великодня, називається Світлий тиждень або седмиця, а третій день цього тижня називали світле середовище або Градова середа

Середа Світлої седмиці - третій день після Великодня. Православні продовжують радіти воскресінню Христа, ходять до храмів, моляться, дзвонять у дзвони.

Politeka.net розповість, які існують і народні традиції, пов'язані з цим днем. У 2021 році світла середа припадає на 5 травня.

Зі світлим середовищем пов'язано кілька православних і народних традицій. У цей день дуже корисно поставити в церкві свічку і помолитися від такої напасті як град, який може повністю знищити урожай і привести до голоду. Саме тому предки шанували градове середовище особливо.



Ворота храмів весь тиждень відкриті навстіж, що символізує відкриту дорогу на небо. Православні можуть піднятися на дзвіницю і бити в дзвони.

У Світлу середу, як і в усі дні послепасхального тижня, не можна сваритися, лаятися, злитися, засмучуватися. У вашій душі не повинно бути негативу, тільки радість і позитивні емоції.

Галасливі гуляння під час Світлого тижня не тільки не заборонені, але і вітаються, єдине обмеження – на бійки. Цей час вважався найбільш підходящим для знайомств з метою створення сім'ї.

Заборонено займатися важкою фізичною працею, копатися в землі. Також весь тиждень після Великодня не можна відвідувати кладовище і влаштовувати поминки, вважається, що віруючі повинні бути повністю поглинені радістю від Воскресіння Христа. Також у Світлу середу, як і в усі дні Світлої седмиці, скасовується піст.

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