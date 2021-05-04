Первая неделя после Пасхи, называется Светлая неделя или седмица, а третий день этой недели называли Светлая среда или Градовая среда
Среда Светлой седмицы – третий день после Пасхи. Православные продолжают радоваться воскресению Христа, ходят в храмы, молятся, звонят в колокола.
Politeka.net расскажет, какие существуют и народные традиции, связанные с этим днем. В 2021 году Светлая среда приходится на 5 мая.
Со Светлой средой связано несколько православных и народных традиций. В этот день очень полезно поставить в церкви свечу и помолиться от такой напасти как град, который может полностью уничтожить урожай и привести к голоду. Именно поэтому предки чтили градовую среду особо.
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Ворота храмов всю неделю открыты настежь, что символизирует открытую дорогу на небо. Православные могут подняться на колокольню и бить в колокола.
В Светлую среду, как и во все дни послепасхальной недели, нельзя ссориться, ругаться, злиться, печалиться. В вашей душе не должно быть негатива, только радость и позитивные эмоции.
Шумные гулянья во время Светлой недели не только не запрещены, но и приветствуются, единственное ограничение – на драки. Это время считалось самым подходящим для знакомств с целью создания семьи.
Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, копаться в земле. Также всю неделю после Пасхи нельзя посещать кладбище и устраивать поминки, считается, что верующие должны быть полностью поглощены радостью от воскрешения Христа. Также в Светлую среду, как и во все дни Светлой седмицы, отменяется пост.
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