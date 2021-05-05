Цей день в народі вважався важливим

6 травня, у всьому світі відзначають безліч різноманітних свят

6 травня християни східного обряду відзначають День святого Георгія Побідоносця або Юр'єв день. Традиційно йому моляться про здоров'я близьких і захист від ворогів.

Як повідомляє Politeka.net, у цей день прийнято ходити до церкви або молитися вдома.

Юр'єв день знаменує собою початок активної фази весняно-польових робіт. При цьому на Юрія намагалися сіяти редьку - тоді соковитою вродить. Після Юрія вже не сіяли гарбуз, мак і кукурудзу.

Також матері просять Георгія про благословення для своїх синів, особливо тих, хто бере участь у бойових діях, перебувають на службі або перебувають далеко від дому.

Люди вірили, що щоб бути здоровим цілий рік, досить покататися в росі на світанку Юр'єва дня. А щоб весь рік не боліла голова - треба сплести з перших лугових квітів вінок і хоч трохи поносити на голові.

У цей день не можна лаятися, лихословити, заборонені нечестиві думки. Не можна також шити, вишивати, а також користуватися гострими предметами, такими як ножиці і секатори, щоб не втратити вдачу.

Вважається, що якщо в Юр'єв день користуватися якимось гребінцями або підрізати волосся, вони стануть слабкими і почнуть випадати.

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