Этот день в народе считался важным

6 мая, во всем мире отмечают множество разнообразных праздников

6 мая христиане восточного обряда отмечают День святого Георгия Победоносца или Юрьев день. Традиционно ему молятся о здоровье близких и защите от врагов.

Как сообщает Politeka.net, в этот день принято ходить в церковь или молиться дома.

Юрьев день знаменует собой начало активной фазы весенне-полевых работ. При этом на Юрия старались сеять редьку – тогда сочной уродится. После Юрия уже не сеяли тыкву, мак и кукурузу.

Также матери просят Георгия о благословении для своих сыновей, особенно тех, кто принимает участие в боевых действиях, находится на службе или пребывает далеко от дома.

Люди верили, что чтобы быть здоровым целый год, достаточно покататься в росе на рассвете Юрьева дня. А чтобы весь год не болела голова – надо сплести из первых луговых цветов венок и хоть немного поносить на голове.

В этот день нельзя ругаться, сквернословить, запрещены нечестивые мысли. Нельзя также шить, вышивать, а также пользоваться острыми предметами, такими как ножницы и секаторы, чтобы не упустить удачу.

Считается, что если в Юрьев день пользоваться какими-то расческами или подрезать волосы, они станут слабыми и начнут выпадать.

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