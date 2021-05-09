Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття" перетворилася на ділову красуню в чорному костюмі

Навіть після фіналу масштабного турецького серіалу, який знає кожен, увага до акторів не згасла. Наприклад, головна героїня серіалу продовжує підкорювати простори соціальних мереж своїми фото.

Не секрет, що відома актриса Мер'єм Узерлі досить активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, де на неї підписано вже понад 6,6 мільйона читачів.

Цього разу в розділі Сторі артистка підкорила образом бізнесс-леді, з'явившись перед камерами в чорному брючному костюмі і білій сорочці, яку не стала заправляти. Звисаюча краватка, вільний крій одягу і мінімум деталей тільки змінили зірку.

До слова, нещодавно зірка відвідала Росію, де заявила, що у неї навіть є російське коріння. Один з авторів статей про актрису заявив, що слова Узерлі були кинуті перед фанатами не просто так.

"Мер'єм робила ДНК дуже давно, а розкрила подробиці тільки в Росії. Вона хоче відкрити Російський кіноринок для себе і не приховує, що мріє працювати з росіянами. Подивимося, що з цього вийде і чи надійдуть їй гідні пропозиції», - пише критик.

Також Мер'єм показала фото, на якому продемонструвала свою зовнішність. Дівчина здалася крупним планом, дивлячись в телефон.

"Прекрасна Султан", "Хюррем Султан", "Королева", "красуня", "моє серце розбите", "Моя мама, моя сестра", "Моє сонце, моя дружина", "Моя найкраща подруга", "з любов'ю з Бангладешу", "Ти королева інтриги, ти їх усіх переможеш своєю гідністю", "я твій великий шанувальник, я так тебе люблю", - відповідають в мережі.

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