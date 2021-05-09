Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века" превратилась в деловую красотку в черном костюме

Даже после финала масштабного турецкого сериала, который знает каждый, внимание к актерам не угасло. К примеру, главная героиня сериала продолжает покорять просторы социальных сетей своими фото.

Не секрет, что известная актриса Мерьем Узерли довольно активно ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм, где на нее подписано уже более 6,6 миллиона читателей.

В этот раз в разделе Стори артистка покорила образом бизнесс-леди, появившись перед камерами в черном брючном костюме и белой рубашке, которую не стала заправлять. Свисающий галстук, свободный крой одежды и минимум деталей только преобразили звезду, превращая ее в настоящую леди-босс.

К слову, недавно звезда посетила Россию, где заявила, что у нее даже есть русские корни. Один из авторов статей об актрисе заявил, что слова Узерли были брошены перед фанатами не просто так.

«Мерьем делала ДНК очень давно, а раскрыла подробности только в России. Она хочет открыть российский кинорынок для себя и не скрывает, что мечтает работать с русскими. Посмотрим, что из этого получится и поступят ли ей достойные предложения», - пишет критик.

Также Мерьем показала фото, на котором продемонстрировала свою внешность. Девушка показалась крупным планом, смотря в телефон.

"Прекрасная Султан", "Хюррем Султан", "Королева", "Красавица", "Мое сердце разбито", "Моя мама, моя сестра", "Мое солнце, моя жена", "Моя лучшая подруга", "С любовью из Бангладеша", "Ты королева интриги, ты их всех победишь своим достоинством", "Я твой большой поклонник, я так тебя люблю", - отвечают в сети.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" в халате показала, как выглядит на самом деле

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