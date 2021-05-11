Лесю Нікітюк фанати закидали питаннями, ведуча постаралася відповісти максимально чесно
Як відомо, зараз 33-річна зірка насолоджується відпочинком в Туреччині, куди вирушила в числі запрошених на дівич-вечір. Знайшовши момент між розвагами, Леся вирішила поспілкуватися з шанувальниками у своїх" сторіз " в Instagram, передає Politeka.net.
Цього разу Нікітюк показала фото на березі моря в відрядному купальнику чорного кольору.
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Воно то так, але коли вже і це не допомагає, збирайте подруг і просто летите геть! Куди на моречко, в хороший готельчик... побільше купальників і хорошого шматка!!! Зробіть собі пригоду, організуйте # дівич-вечір і побільше коктейлів🍹 VIP тамада на зв'язку, якщо що", - Написала Нікітюк, назвавши себе тамадою.
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Раніше ми повідомляли, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк привітала маму. Цього разу довгонога красуня вирішила привітати улюблену родичку з Днем матері. На кадрах Леся позувала поруч з матір'ю і букетом троянд.
Зірка була в короткій сукні, завершивши образ стильними аксесуарами.
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А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у фаті і з весільною свитою терміново покинула Україну: "нікому не говорила, але..."