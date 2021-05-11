Лесю Никитюк фанаты забросали вопросами, ведущая постаралась ответить максимально честно

Как известно, сейчас 33-летняя звезда наслаждается отдыхом в Турции, куда отправилась в числе приглашенных на девичник. Улучив момент между развлечениями, Леся решила пообщаться с поклонниками в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

На этот раз Никитюк показала фото на берегу моря в сдельном купальнике черного цвета.

"Говорят, что йога и кардио, спасает от стрессов, боли и печали🥲

Оно то да, но когда уже и это не помогает, собирайте подруг и просто летите прочь! Куда на моречко, в хороший отельчик... побольше купальников и хорошего куска!!! Сделайте себе приключение, организуйте #девичник и побольше коктейлей🍹 VIP тамада на связи, если что", - Написала Никитюк, назвав себя тамадой.

Ранее мы сообщали, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк поздравила маму. В этот раз длинноногая красотка решила поздравить любимую родственницу с Днем матери. На кадрах Леся позировала рядом с матерью и букетом роз.

Звезда была в коротком платье, завершив образ стильными аксессуарами.

Напомним, Леся Никитюк засветилась в обнимку с известным украинцем: неожиданные кадры

А еще Politeka сообщала, что Никитюк в фате и со свадебной свитой срочно покинула Украину: "Никому не говорила, но..."