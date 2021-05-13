В Україні очікується поліпшення погодних умов
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, вже завтра жителі східних регіонів України побачать на термометрах 28 градусів вище нуля, в інших областях повітря прогріється до +19+22 градусів.
"Дощі через циклонічну і фронтальну діяльність пройдуть у західних, північних областях України, дійдуть до Вінницької, Одеської, торкнуться частини Черкас і Кропивницького з районами", - поділилася Діденко.
Як повідомляли раніше синоптик, остаточне потепління до 30 градусів прийде в Україну з понеділка, 17 травня.
А ось згідно з даними Українського гідромедцентру, 13-14 травня в більшості районів південних, західних, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Вінницької та Житомирської областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що новий циклон наближається до Одеси, погода різко зміниться: синоптики видали прогноз.
Як Politeka писала, що всього три дні будуть сонячними: синоптики дали нерадісний прогноз погоди на кінець травня.
Також Politeka повідомляла, що 30-градусна спека йде на зміну дощам в Україні: синоптик назвала переломну дату.
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