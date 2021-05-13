За словами фахівця, вже завтра жителі східних регіонів України побачать на термометрах 28 градусів вище нуля, в інших областях повітря прогріється до +19+22 градусів.

"Дощі через циклонічну і фронтальну діяльність пройдуть у західних, північних областях України, дійдуть до Вінницької, Одеської, торкнуться частини Черкас і Кропивницького з районами", - поділилася Діденко.

Як повідомляли раніше синоптик, остаточне потепління до 30 градусів прийде в Україну з понеділка, 17 травня.

А ось згідно з даними Українського гідромедцентру, 13-14 травня в більшості районів південних, західних, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Вінницької та Житомирської областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.